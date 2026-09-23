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Ish-këshilltari i Wesley Clark gjatë kohës së luftës në Kosovë, britaniku John Duncan, ka thënë se pakënaqësia popullore në Kosovë pas vendimit të Hagës ka çuar në një valë protestash të cilat po zgjasin tash e një javë.
Ai ka përmendur edhe rikthimin e thirrjeve për bashkim me Shqipërinë.
Duncan, i cili ka dëshmuar në Hagë në kuadër të mbrojtjes, ka thënë se pasojat e aktgjykimit dënues po bëhen gjithnjë e më serioze.
“Pakënaqësia popullore lidhur me vendimet ka çuar në gjashtë ditë protestash në Prishtinë dhe në thirrje të përtërira për bashkimin e shqiptarëve. Pasojat e këtij rasti po bëhen gjithnjë e më serioze”, ka shkruar Duncan në X, ku ka bashkëngjitur intervistën e avokatit të Thaçit, të dhënë ekskluzivisht në Klan Kosova. /Klankosova.tv
Amb Prosper's interview with Kosovo TV.— John Stewart Duncan (@jduncanUKF) September 23, 2026
Popular anger at the judgements has led to 6 days of protests in Prishtina and renewed calls for Albanian unification. The ripples from this case are increasingly serious. @AgonMaliqi @MiseticLaw https://t.co/LdmNmLY2Kg