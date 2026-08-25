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Në Beograd u hartua plani e në Kosovë u kërkua terreni për ta vënë në zbatim.
Këtë punë e kishte për detyrë ta bënte, këndej kufirit, spiuni i dyshuar i Serbisë, Fatmir Sheholli, i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale ishte i rekurtuar nga BIA serbe dhe funksiononte nën urdhra të shefit të lartë të saj, Bojan Dimiq.
Ky i fundit, përmes telefonit i mori nga Sheholli, informacione dhe dokumente lidhur me aktivitetet politike, gjendjen e sigurisë dhe funksionimin e institucioneve të Republikës së Kosovës.
Dikë, fort të kërkuar nga drejtësia në Kosovë, Sheholli, sipas dosjes së prokurorisë, vendosi ta takojë fizikisht në veri të Mitrovicës. Por, nuk specifikohet saktë koha se kur ndodhi ky takim.
Megjithatë, në bisedë me Milan Radoiçiqin, në zyrën e tij afër restorantit Gray në veri të Mitrovicës, Fatmir Sheholli e pranoi që punon për shërbimin sekret serb.
Përveç transkriptave të krejt bisedave, në aktakuzën 80 faqëshe janë edhe shënimet e fletores së Shehollit, e cila siç thuhet përmban shkrime tipike të spiunimit. Edhe dokumente identifikimit të Serbisë, iu gjetën jo pak.
Një takim për të marrë para ky e pati në Mitrovicë të Veriut me këtë person, i cili ia dha 5 mijë euro dhe material që duhej publikuar kundër ministrit Nenad Rashiq. E kur paratë ishin gati njoftimi bëhej me kode.
Edhe disa informacione u mundua t’i fsheh fort. Në mesin e 20,914 fotografive plani për çështjet fetare, që duhej bërë me fonde të ambsadave islamike në Serbi, u ruajt si top sekret.
Kur hyri në BIA nuk dihet, por sipas aktit akuzues, këtë punë i dyshuari e bëri deri më 9 tetor 2025, ditën kur u arrestua. Deri në atë moment, Sheholli ishte në llupën e hetuesve me krejt masat e fshehta, përmes së cilave u mblodhën këto prova edhe me fotografi e zë.
Nga to doli në pah edhe vepra penale e shantazhit, të cilin ky dyshohet se ia bëri një biznismeni të cilit për 3 vjet ia mori 13 mijë euro.