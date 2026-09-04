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Një person është arrestuar në Mitrovicë, nën dyshimin për organizim të skemave piramidale dhe bixhoz të paligjshëm.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, gjatë kontrollit në dy lokacione në pronësi të të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar 41 mijë e 655 euro, 20 franga zvicerane, dy telefona, USB, një laptop, 10 vula të ndryshme, 49 kartela gërvishtëse, një veturë dhe prova të tjera që lidhen me rastin.
“Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje për 48 orë. Rasti nën hetime”, thotë PK./Klankosova.tv