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Kërkesën që e përsërisin tash e 17 ditë me zë të lartë, e adresuan në shesh.
E të premten paradite, rinia e iniciativës “Jo në emrin tim”, atë ia dërguan edhe në formë të shkruar, Ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, duke i bërë thirrje për procedimin dhe miratimin e projektligjit për Gjykatën Speciale, raporton Klan Kosova.
Këta thanë që ky dokument, që tashmë ndodhet në godinën e këtij dikasteri, nuk është dosido.
Nga ky aksion, një thirrje iu drejtua edhe qeverisë.
Ndiqeni në vijim kronikën: