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Deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj ka folur rreth aksionit të saj në sallën plenare të Kuvendit, kur e gjuajti me vezë kryeministrin në atë kohë në detyrë, Albin Kurtin.
Ajo tha se e ndjeu obligim moral e patriotik për të thyer akullin opozitar, rreth asaj siç e quan ajo, shkeljeve të një pas njëshme të Kushtetutës, transmeton Klankosova.tv.
“E kam përcjell me vëmendje, me shqetësim ngjarjet, edhe ju e dini që këto vitet e fundit kjo loja që po bëhet me moskrijimin e institucioneve dhe shkuarjen në zgjedhje të një pas njëshme, në fakt ishin shqetësuese për fatin e vendit. Dhe mu ka duk e pakuptimtë se si një njeri me luajt me fatin e popullit, duke mos dashur t’i zgjedh institucionet, sepse edhe për zgjedhjen e Qeverisë edhe kryetares së Kuvendit, Albin Kurti i ka pasur votat, dhe në momentin kur e kam pa qysh kanë rrjedh ngjarjet, në momentin që e kam parë që po e shkel Kushtetutën, ligjin, e kam ndje obligim moral por edhe patriotik me thy atë akullin e opozitës, sepse ai njeri ka qëndruar statik dhe nuk i ka interesuar fare”.
“Unë paraprakisht kisha marr informacione, edhe pse ka qenë afati i fundit kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit, e kam pa që nuk do ketë dhe prej brenda Kuvendit e kam menduar dhe e kam sjell atë aksion”, tha Kadrijaj në emisionin “Kosova Today”.