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Nëntë persona janë arrestuar në Zubin Potok, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”, ka njoftuar Prokuroria Speciale.
Sipas njoftimit, Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës, në bashkëpunim me njësitet tjera të specializuara, ka zhvilluar në orët e hershme të mëngjesit operacionin e koduar “Dosja 23”, me urdhër të Prokurorisë Speciale.
Operacioni lidhet me rastin e njohur si “Grupi i intelektualëve”, raporton Klankosova.tv.
Për detajet e tjera lidhur me operacionin dhe veprimet e ndërmarra, Policia dhe Prokuroria Speciale kanë bërë të ditur se do ta informojnë publikun kur informacioni të mund të bëhet publik.