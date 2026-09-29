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Një 18-vjeçar është arrestuar nga Policia e Elbasanit, pasi dyshohet se ka aksidentuar një 14-vjeçare teksa drejtonte një motoçikletë pa leje drejtimi dhe më pas është larguar nga vendi i aksidentit.
Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur në fshatin Shalës. 18-vjeçari me inicialet A. N, banues në Belsh, dyshohet se duke drejtuar motoçikletën ka aksidentuar të miturën dhe është larguar.
Pas njoftimit për ngjarjen, shërbimet e policisë kanë nisur menjëherë veprimet për identifikimin dhe lokalizimin e drejtuesit të motoçikletës. 18-vjeçari është identifikuar, kapur dhe arrestuar.
14-vjeçarja është transportuar në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve./A2Cnn