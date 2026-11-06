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Një autobus me nxënës është përfshirë në një aksident të rëndë trafiku të premten në mëngjes në lindje të Francës, ku raportohet për disa viktima.
Aksidenti ka ndodhur në qytetin Lent, në verilindje të Lionit, rreth 55 kilometra larg kufirit me Zvicrën.
Kryetari i këtij qyteti, Yves Cristin, ka deklaruar për mediat franceze se autobusi ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një pemë, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv
Ndërsa ministri francez i Arsimit, Edouard Geffray, ka konfirmuar se në autobus ndodheshin nxënës, ndërsa autoritetet kanë bërë të ditur se ka disa viktima. /Klankosova.tv