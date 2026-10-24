Lajmet e fundit
Një person është dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) nga spitali i Mitrovicës në gjendje të rëndë pas një aksidenti të trafikut me motoçikletë.
Sipas burimeve të gazetares së Klan Kosovës, Arbreshë Uka, gjendja e pacientit është e rëndë dhe jo stabile për jetën.
Pas ekzaminimeve të para, ai ka hyrë menjëherë në sallën e operacionit nën kujdesin e ekipit kujdestat tëneurokirurgëve dhe anestezistëve. Pas ndërhyrjes, trajtimi i tij do të vazhdojë në Mjekimin Intensiv Qendror (MIQ).