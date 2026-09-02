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Të paktën 16 persona kanë humbur jetën në një aksident me autobus në Egjiptin lindor, tha ministria e shëndetësisë e vendit.
28 persona të tjerë u lënduan në rrugën midis qyteteve Dahab dhe Nuweiba në Detin e Kuq në provincën e Sinait Jugor të mërkurën në mëngjes, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Mbi 20 ambulanca u dërguan në vendin e aksidentit për të ofruar ndihmën e parë dhe për të evakuuar të plagosurit, tha ministria. Shkaku i aksidentit mbetet i panjohur.
Zona është një destinacion i njohur turistik, duke tërhequr vizitorë nga e gjithë bota.
Aksidentet vdekjeprurëse rrugore janë të zakonshme në të gjithë Egjiptin, me autoritetet që raportojnë gati 6,000 viktima në vitin 2025.
Aksidente të tilla shpesh i atribuohen drejtimit të pakujdesshëm dhe mirëmbajtjes së dobët të rrugëve.
Muajin e kaluar, 18 persona u vranë dhe 30 u plagosën kur dy kamionë u përplasën në provincën verilindore të Ismailias.