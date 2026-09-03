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Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mbrëmë në fshatin Llukar të Prishtinës, ku një veturë është përplasur me një motoçikletë.
Si pasojë e aksidentit, motoçiklisti ka pësuar lëndime të rënda dhe është dërguar për trajtim në Emergjencën e QKUK-së. Mjeku ka konstatuar se ai ka humbur jetën, transmeton Klankosova.tv.
Viktima është bërë e ditur se është ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Laurent Krasniqi.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
Ndërkohë, shoferi i automjetit të përfshirë në aksident është arrestuar dhe, me urdhër të prokurorit, është dërguar në mbajtje.
Rasti ka ndodhur rreth orës 20:17, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit janë në vijim.