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Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) ka zhvilluar sot një aksion simbolik para zyrave të KEK-ut, ku ka vendosur edhe banera me kërkesat e punëtorëve.
Gazetarja Vesa Hoda, në një lidhje direkte për Klan Kosova, raportoi se ndër kërkesat kryesore të sindikatës është rritja e sigurisë në vendet e punës.
Ajo poashtu bëri të ditur se në kuadër të aksionit simbolik, sindikata ka vendosur edhe fotografitë e katër punëtorëve që kanë humbur jetën, së bashku me kërkesat e tyre për përmirësimin e kushteve dhe sigurisë në punë.
Sipas saj, punëtorët kanë kërkuar edhe zëvendësimin ose përmirësimin e makinerive të vjetra, shtimin e stafit mjekësor në vendpunishte dhe që ambulanca të jetë në dispozicion 24 orë.
Sindikata e re e Kekut të cilët gjatë ditës së sotme mbajtën një aksion simbolik pikërisht para zyrës së KEK-ut ku edhe vendosen banera me kërkesat e tyre. Disa nga kërkesat e tyre qenë siguria të shtohet në vend punishte. Makineritë aty janë të vjetra, në punë dhe në vend punishte të shtohet stafi mjekësor dhe ambulanca të qëndrojë 24 orë, por përveç këtyre ata treguan edhe kërkesa të ndryshme. E krejt këto ata i përmblodhën gjatë ditës së djeshme ku edhe morën vendimin që ta mbajnë sot këtë aksion simbolik dhe ditën e nesërme do ta mbajnë një protestë në tre divizione. Në divizionin e prodhimit të Qymyrit, në divizionin e termocentralit Kosova A dhe atë të termocentralit Kosova B. Krejt këta këto i paralajmëruan edhe gjatë ditës së sotme, gjatë këtij aksioni, por përveç kësaj ata edhe na treguan se punëtorët kanë të drejtë edhe për dëmshpërblime sipas nenit 62, por që deri më tani janë ende procedurat për këto dëmshpërblime” ka thënë Hoda.
Sindikata ka paralajmëruar se aksioni simbolik do të pasohet nga një protestë gjatë ditës së nesërme.
Protesta pritet të mbahet në tri divizione të KEK-ut: në Divizionin e Prodhimit të Qymyrit, në Termocentralin “Kosova A” dhe në Termocentralin “Kosova B”.