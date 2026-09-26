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Një aksident trafiku ka ndodhur sot në rrugën magjistrale Ferizaj–Shtërpcë, konkretisht në fshatin Biti e Poshtme, ku janë përplasur dy automjete.
Aksidenti ka ndodhur rreth orës 10:37, ku sipas konfirmimit për klankosova.tv nga zëdhënësi i Policisë Rajonale të Ferizajt, Kanun Veseli, në të janë përfshirë dy automjete – njëri me targa të Maqedonisë së Veriut dhe tjetri me targa vendore.
Si pasojë e përplasjes, pesë persona kanë pësuar lëndime trupore.
"Më datën 26.09.2026, rreth orës 10:37, ka ndodhur një aksident trafiku në rrugën magjistrale Ferizaj–Shtërpcë, fshatin Biti e Poshtme, ku janë përfshirë dy automjete, një me targa të Maqedonisë së Veriut dhe një me targa vendore. Si pasojë e aksidentit, pesë persona kanë pësuar lëndime trupore", tha Veseli për klankosova.tv.