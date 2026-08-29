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Një aksident rrugor ka ndodhur në aksin Vlorë-Orikum në Shqipëri, pranë vendit të quajtur “Kala”.
Sipas raportimeve, një automjet tip “Audi” ka përplasur një këmbësore, e cila në momentin e aksidentit mbante në krahë një foshnjë 3-muajshe, raporton Euronews.al, transmeton Klankosova.tv.
Fatmirësisht, foshnja ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa këmbësorja ka pësuar lëndime të lehta.
Forcat e policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po kryejnë veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.