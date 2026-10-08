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Një aksident i rëndë ka ndodhur gjatë natës së mbrëmshme në aksin nacional Maqellarë–Peshkopi, në vendin e quajtur Dovalan në Shqipëri.
Si pasojë e aksidentit, 7 persona kanë mbetur të lënduar.
Ata kanë marrë ndihmën e parë mjekësore në Spitalin e Peshkopisë dhe më pas janë nisur drejt Tiranës për trajtim më të specializuar, me 6 ambulanca të Spitalit të Peshkopisë.
Sipas të dhënave paraprake, 5 prej të plagosurve janë pjesëtarë të së njëjtës familje.
Mes tyre ka edhe fëmijë, ndërsa raportohet se disa prej të lënduarve ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti.