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Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor dytësor Spiten–Hidrovorë, në Shqipëri, ku ka humbur jetën një 50-vjeçar.
Sipas njoftimit të Policisë së Shtetit, personi me inicialet Sh. Gj ishte duke drejtuar një motoçikletë kur ka humbur kontrollin mbi drejtimin.
“Rreth orës 19:30, në aksin rrugor dytësor Spiten–Hidrovorë, shtetasi Sh. Gj., 50 vjeç, duke drejtuar motomjetin, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit, i cili ka dalë nga rruga”.
“Si pasojë, 50-vjeçari ka humbur jetën. Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për përcaktimin e saktë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit”, thuhet në njoftimin e policisë.