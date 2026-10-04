Lajmet e fundit
Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 13:45 në rrugën Klinë–Gjakovë, përkatësisht në fshatin Volljak të Klinës.
Në aksident janë përfshirë dy automjete, ndërsa përveç dëmeve materiale, katër persona janë dërguar për trajtim mjekësor.
Rastin për klankosova.tv e konfirmoi zëdhënësi i Policisë Rajonale të Pejës, Sheremet Elezaj.
"Sot rreth orës 13:45, në rrugën Klinë–Gjakovë, përkatësisht në fshatin Volljak-Klinë, ka ndodhur një aksident trafiku, ku janë përfshirë dy automjete.Përveç dëmeve materiale, katër persona janë dërguar për trajtim mjekësor.Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor është duke trajtuar rastin", tha ai.