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Një person ka pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Prishtinë.
Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana i cili bëri të ditur se në aksident kanë qenë të përfshira një veturë dhe një motoçikletë.
“Rreth orës 08:00 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Zagrebi në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë. Sipas informatave fillestare, lëndime ka pësuar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Trafiku i Kryeqytetit”, tha Pllana, njofton Klankosova.tv.