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Një aksident trafiku ka ndodhur në magjistralen Gjakovë–Prizren, ku janë përfshirë dy automjete.
Zëdhënësja e Policisë për Rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, ka konfirmuar për Klankosova.tv se dy persona kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa rasti po hetohet nga njësitet kompetente.
Rreth orës 18:30, Policia ka pranuar informatën për një aksident trafiku në magjistralen Gjakovë–Prizren. Njësitet relevante kanë dalë në vendngjarje dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme. Në këtë aksident janë përfshirë dy automjete dhe, deri më tani, dy persona kanë pranuar tretman mjekësor. Rasti është duke u trajtuar nga njësitet kompetente policore”m ka thënë krasniqi për Klankosova.tv.