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Një aksident ka ndodhur në afërsi të rrethrrotullimit të Plykut, në bypass-in e autostradës në Lushnje.
Një automjet tip “Ford” është përplasur me murin rrethues të një biznesi në anë të rrugës. Si pasojë e përplasjes, është rrëzuar edhe një shtyllë ndriçimi, ndërsa më pas automjeti ka përfunduar i përmbysur në njërën anë të rrugës, shkruan abcnews.al, transmeton klankosova.tv.
Drejtuesi i mjetit ka mbetur i plagosur dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Lushnjës, ku po merr ndihmën mjekësore.
Në vendngjarje ka mbërritur Policia Rrugore, e cila po dokumenton aksidentin dhe po menaxhon qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë, grupi i Policisë Shkencore po kryen ekspertizën për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
Paraprakisht dyshohet se drejtuesi i automjetit ka qenë duke lëvizur me shpejtësi tej normave të lejuara dhe ka humbur kontrollin mbi mjetin, duke dalë nga rruga dhe u përplasur me objektet në anë të saj.