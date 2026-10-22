Lajmet e fundit
Një aksident rrugor është regjistruar në Barbullinjë të Lushnjës, ku një autobus i linjës Berat-Tiranë është përplasur me një automjet tip BMW dhe më pas ka përfunduar në murin e një biznesi.
Përplasja ka shkaktuar dëme të shumta materiale, por fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, raporton A2 CNN, transmeton klankosova.tv.
Sipas informacioneve në vendngjarje, autobusi po lëvizte në korsinë e tij kur automjeti tip BMW i ka prerë rrugën. Pavarësisht frenimit të fortë nga drejtuesi i autobusit, përplasja nuk është shmangur.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po merr në pyetje dy drejtuesit e mjeteve për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.
Pasagjeret janë në pritje të ndonjë mjeti tjetër transporti për të vazhduar udhëtimin.