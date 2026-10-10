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Një aksident rrugor ndodhi në autostradën Levan-Tepelenë, rreth orës 15:30 ku dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin.
Si pasojë e përplasjes së fortë, kanë mbetur të plagosur të dy drejtuesit e mjeteve. Ata janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku po marrin ndihmën mjekësore, shkruan abcnews.al, transmeton klankosova.tv.
Dyshohet se shpejtësia e lartë dhe lagështira në rrugë mund të kenë ndikuar në shkaktimin e aksidentit. Hetimet vijojnë për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes.