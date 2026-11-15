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Një aksident trafiku ku janë përfshirë tri automjete ka ndodhur rreth orës 14:00 në autostradën “Dr. Ibrahim Rugova”, në kilometrin e 40-të, në Duhël të Suharekës.
Si pasojë e aksidentit, katër persona kanë mbetur të lënduar.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i cili ka bërë të ditur se ekipet përkatëse kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa me rastin po merret Njësia për Kontroll në Autostrada.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit.
Njëkohësisht, Policia e Kosovës u ka bërë thirrje shoferëve që të respektojnë shenjat e trafikut dhe të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës./Klankosova.tv