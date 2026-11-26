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Një aksident trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën “Arbër Xhaferi”, në segmentin Babush–Lipjan, ku janë përfshirë një kamion që transportonte beton dhe një veturë.
Si pasojë e aksidentit, katër persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Bajram Krasniqi, i cili bëri të ditur se policia është njoftuar për rastin rreth orës 08:18.
“Rreth orës 08:18, Policia është njoftuar për një aksident trafiku. Njësia e Autostradës, nga vendi i ngjarjes, autostrada ‘Arbër Xhaferi’ (Babush–Lipjan), njofton se në aksident janë përfshirë kamioni që bart beton dhe një veturë. Si pasojë e aksidentit, katër persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore”, ka deklaruar Krasniqi.
Ai ka bërë të ditur se njësiti policor është marrë me procedurat e nevojshme në vendin e ngjarjes.