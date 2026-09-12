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Një aksident trafiku ka ndodhur sot në magjistralen Kaçanik–Hani i Elezit, ku janë përfshirë dy kamionë të tonazhit të rëndë.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, ka konfirmuar për Klankosova.tv se aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:54.
“Ju njoftojmë se sot, më 12.09.2026, rreth orës 14:54, në magjistralen Kaçanik–Hani i Elezit, ka ndodhur një aksident trafiku, ku janë përfshirë dy kamionë të tonazhit të rëndë, me targa vendore”, ka thënë Veseli.
Si pasojë e aksidentit janë shkaktuar dëme materiale në automjete, ndërsa dy persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
Njësitet relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po merren me rastin.
Ndërkohë, rrethanat dhe shkaqet që çuan deri te aksidenti janë duke u hetuar.