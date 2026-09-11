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Katër persona kanë pësuar lëndime si pasojë e një aksidenti mes një autoambulance dhe një veture në rrugën “Sadik Rama” në Klinë.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, tha për Klankosova.tv se të lënduarit janë dërguar në Spitalin Rajonal të Pejës.
Sipas tij, aksidenti ka ndodhur rreth orës 15:40.
“Si pasojë e aksidentit katër persona kanë pësuar lëndime trupore, të njëjtit janë dërguar fillimisht në QKMF-Klinë, e më pas në spitalin rajonal në Pejë, për tretman mjekësor”, tha Rugova.