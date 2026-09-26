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Një aksident trafiku ka ndodhur sot në afërsi të Liqenit të Badocit.
Sipas informacioneve të para, nga ky aksident kanë mbetur të lënduar disa persona, njëri prej të cilëve raportohet të jetë në gjendje më të rëndë shëndetësore, transmeton Klankosova.tv.
Si pasojë e aksidentit, në këtë aks rrugor është bllokuar qarkullimi normal i automjeteve, duke shkaktuar kolona të gjata që arrijnë deri në hyrje të Prishtinës.
Klankosova.tv ka siguruar pamje nga vendi i ngjarjes, ndërsa lidhur me rastin, redaksia është në pritje të konfirmimit zyrtar nga Policia e Kosovës.