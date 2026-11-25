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Një 67-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti në Dimal të Beratit të Shqipërisë.
Ngjarja ka ndodhur pasi 67-vjeçari dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin, ka dalë nga rruga dhe është përplasur ne një kanal anës rrugës ku më pas, ai ka humbur jetën.
Trupi i pajetë është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal të Beratit, raporton TV Klan, transmeton Klan Kosova.
Dyshohet se shkaqet e aksidentit lidhen me shpejtësinë e automjetit dhe ndriçimin në rrugë. /Klankosova.tv