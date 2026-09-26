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Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në aksin Fushë-Krujë – Krujë, në afërsi të fshatit Kameras.
Tre automjete bëhet me dije se janë përplasur me njëri-tjetrin dhe si pasojë një person humbi jetën dhe dy mbetën të plagosur rëndë dhe u transportuan drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, raporton Topchannel, transmeton Klankosova.tv.
Sipas informacioneve paraprake, viktima u identifikua me inicialet L.Z.
Në aksident mësohet se janë përfshirë një automjet tip Mercedes Benz, një Audi dhe një Volksëagen.
Paraprakisht dyshohet se shpejtësia e lartë dhe lagështia në rrugë janë bërë shkak për aksidentin.