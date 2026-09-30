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Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur pasditen e së mërkurës, më 30 shtator 2026, në aksin rrugor “Shkodër-Lezhë”.
Ngjarja është regjistruar rreth orës 15:30, në vendin e quajtur Kryebushat, ku janë përfshirë në një përplasje dy automjete.
Sipas të dhënave paraprake nga policia lokale, në mjetet e përfshira udhëtonin drejtuesit P. L., 67 vjeç, me shtetësi franceze, si dhe Gj. N., 83 vjeç, banues në Shkodër, shkruan rtsh.al, transmeton klankosova.tv.
Si pasojë e dëmtimeve të marra nga përplasja, 83-vjeçari Gj. N., është transportuar me urgjencë drejt spitalit, ku më pas ka ndërruar jetë.
Lidhur me gjendjen spitalore dhe ecurinë e ngjarjes, autoritetet njoftuan se “si pasojë e aksidentit, shtetasi Gj. N., ka humbur jetën në Spitalin Rajonal Shkodër.”
Lidhur me masat e ndërmarra ndaj drejtuesit tjetër të mjetit, policia sqaroi se “shtetasi P. L. është shoqëruar në ambientet e DVP Shkodër, për veprime të mëtejshme.”
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po vijon punën për sqarimin e plotë të shkaqeve dhe dokumentimin e rrethanave të këtij aksidenti.