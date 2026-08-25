Lajmet e fundit
Një aksident tragjik është shënuar rreth orës 00:20 në Golem.
Sipas njoftimit të Policisë, një motomjet me dy persona është përplasur me një bordurë.
Për pasojë, kanë humbur jetën drejtuesi i motomjetit, shtetasi E. L., 44 vjeç, si dhe pasagjeri, i cili ende nuk është identifikuar, raporton abcnewsal, transmeton Klankosova.tv.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për dokumentimin dhe sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa vijojnë edhe procedurat për identifikimin e viktimës tjetër.
Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.