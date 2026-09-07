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Një i ri nga Kosova e ka humbur jetën tragjikisht si pasojë e një aksidenti në Bosnjë e Hercegovinë.
Sipas mediave boshnjake, bëhet fjalë për 24 vjeçarin Ali Dermala, me prejardhje nga Rahoveci.
I riu vdiq pasi u aksidentua me motoçikletë në afërsi të Bradinës, M17 në drejtim të Sarajevës. Dyshohet se ai e ka humbur kontrollin mbi motoçikletën, duke dalë nga rruga.
Dermala nuk arriti t'ju bëjë ballë plagëve dhe vdiq në vendin e ngjarjes.
Për rastin tragjik, ka njoftuar edhe familja.
Ceremonia e varrimit të të ndjerit do të bëhet, nesër, më 8 shtator me fillim nga ora 17:00 në varrezat Ravne Bakije.
Ali Dermala ishte i biri i imamit Muhamed, i cili jeton dhe punon në Sarajevë./Klankosova.tv