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Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen është regjistruar mbrëmjen e kësaj të hëne në autostradën Fier-Vlorë, në afërsi të Novoselës.
Sipas raportimeve, një makinë është përplasur me një mjet të tonazhit të rëndë, ku për pasojë ka humbur jetën një person, efektiv i lartë i Policisë së Vlorës, Ermal Lula.
Gjithashtu, nga ky aksident ka mbetur një person i plagosur, i cili është transportuar drejt Spitalit Rajonal të Vlorës.
Ndërkohë, policia ndodhet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij aksidenti fatal.