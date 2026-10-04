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Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e një personi është regjistruar pak më parë në afërsi të fshatit Çiflig, në hyrje të qytetit të Korçës.
Sipas informacioneve paraprake, një punonjës i Policisë Rrugore, i cili sapo kishte përfunduar shërbimin, është përplasur me automjetin e tij me një motomjet, shkruan Euronews.al, transmeton klankosova.tv.
Si pasojë e përplasjes së fortë, drejtuesi i motorit, një rreth 60 vjeç, ka humbur jetën në vendngjarje.
I plagosur ka mbetur edhe punonjësi i policisë, i cili është transportuar për marrjen e ndihmës mjekësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, ndërsa vijojnë veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.