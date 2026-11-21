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Akili ka bërë disa komente për Nichin në Big Brother VIP Kosova 5, duke e thumbuar pas përplasjes së tyre në Prime.
Dy banorët patën një debat gjatë spektaklit të së premtes për shkak të Antonetës. Akili kishte shprehur hapur pëlqimin për të, ndërsa Nichi i ishte afruar asaj në kuadër të shoqërisë. Kjo situatë duket se nuk i kishte pëlqyer Akilit.
Duke folur me Nichin, Akili nuk i kurseu ironitë, madje bëri edhe një krahasim.
“A e dini që Nichi është prej atyne burrave që e mban ma shumë shu*** se fjalën. Edhe lidhja e Nichit me Antonetën ka me zgjat aq sa zgjas unë pa shku n’banjo… Ky është prej atyre meshkujve që me pasë shok, ki frikë me lanë nusen me to”, deklaroi Akili.
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