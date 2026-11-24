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Një diskutim mes Akilit dhe Norës është zhvilluar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku në fokus ishte raporti i saj me Rronin dhe mënyra se si po e vazhdon lojën brenda shtëpisë.
Akili i ka thënë Norës se, sipas përshtypjes së tij, ajo po e pëlqen lojën më shumë sesa Rronin.
“Ti Rronin e ke në qejf, por ti më shumë e pëlqen lojën sesa Rronin”, i ka thënë Akili.
Ndërkaq, Nora është kundërpërgjigjur duke thënë se edhe nëse Rroni do të ishte në shtëpi, të dy do të vazhdonin lojën veçmas.
“Edhe ai me qenë këtu, unë edhe ai kemi me thënë: secili flet për veti, secili luan për veti. Na nuk jemi si ti, Nichi e Antoneta”, është shprehur Nora.
Akili ka këmbëngulur në qëndrimin e tij, duke thënë se këtë përshtypje e ka krijuar nga sjellja e Norës gjatë Prime të mbrëmshëm.
Për të parë diskutimin e plotë, ndiqeni videon më poshtë: