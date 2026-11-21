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Akili ka ndarë me Vjollcën një nga momentet më të rënda të jetës së tij, humbjen e shokut të ngushtë, i cili ndërroi jetë kur ai ishte vetëm 18 vjeç.
Ai tregoi se shoku i tij ishte përplasur me veturë teksa po ndiqej nga policia, ndërsa kishte qëndruar gjashtë muaj në koma.
“Shoku i ngushtë më ka vdekë kur i kam pasë 18 vjet. E ka ndjekë policia dhe është përplasë për muri. Nichi ma kujton atë, ka qenë identik, identik. Ka nejtë gjashtë muaj në koma, pasi është zgjuar ka jetuar pesë ditë dhe ka vdekë”, rrëfeu Akili, transmeton Klankosova.tv.
Ai tha se kjo humbje ishte një moment kthese në jetën e tij.
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