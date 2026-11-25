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Akili ka hyrë sërish në rolin e “Karinës”, duke thumbuar disa nga banorët e shtëpisë më të madhe në vend.
Këtë herë, “Karina” iu drejtua fillimisht Antonetës, duke i thënë se sipas tij, Nichi do ta lërë atë pas daljes nga shtëpia dhe se ajo do të mbetet e vetme, transmeton Klankosova.tv.
“Atij i falet se është 24 vjeç. Do të dalë jashtë, do t’i shkruajë një vajzë më të bukur se ti dhe e di si do të mbetesh ti? Si goma rezervë e një makine të prishur në vitin 1984. Po pse ta ulësh veten? Ti je një gocë e bukur dhe e mirë”, i tha “Karina” Antonetës.
Ndërkohë, Akili në rolin e “Karinës” ka thumbuar edhe banorët e tjetër.
Për të parë reagimet e banorëve, ndiqeni videon më poshtë: