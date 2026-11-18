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Gjatë një bisede me djemtë në shtëpinë e BBVK5 rreth pëlqimit të Akilit për Antonetën, "dhëndri" i ka premtuar Valdetit se nëse do ketë dasmë mes tyre, do të jetë i ftuar nderi.
Valdeti ka shprehur dyshimet e tij, duke thënë se mendon që Akili po e trajton pëlqimin për Antonetën si një lojë, por kjo është kundërshtuar nga Akili.
“Në pamje të jashtme nuk e sheh, por ti më njeh. Nëse ndodh që Antoneta Koci të pranojë diçka me mua, të jap fjalën se ti do të jesh i ftuar nderi në dasmën tonë në Kalanë e Shkodrës”, i ka premtuar Akili Valdetit.
Për bisedën e plotë: