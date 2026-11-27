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Akili ka komentuar ashpër sjelljen e Nichit ndaj Antonetës, duke e quajtur atë “hero të dështuar”, “psikopat” dhe “pervers”.
Ai u shpreh se sjellja e Nichit është shqetësuese dhe se, sipas tij, ai ka nevojë për ndihmë psikologjike.
“Koha e gjatë e Nichit këtu, kemi të bëjmë me një psikopat në shtëpi. Shenjat që i ka shfaqur, i kam thënë se ka nevojë për psikolog. Manjakun, perversin, dhunuesin, përndjekësin, hero i dështuar aty jashtë. Nëse i afroheni dhe e shikoni, ka përfunduar dhe nuk po punon më normalisht, si në lojë”, është shprehur Akili.