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Gjeneral Kudusi Lama ka deklaruar se Gjykata Speciale nuk duhet të ketë më juridiksion në Kosovë, duke kërkuar që ajo të shpallet e paligjshme dhe e pavlefshme nga themeluesi i saj.
“Ajo gjykatë nuk guxon të hyjë në Kosovë as në troje shqiptare. Asnjë hetu asnjë prokuror, asnjë gjykatës i asaj gjykate nuk guxon më. Këtë duhet të marrë ky dhe ajo gjykatë shpallet e paligjshme dhe e pavlefshme nga ai që e ka themeluar”, tha Lama në DPT Te Fidan në Klan Kosova.
“Populli i ka zgjedhur dhe i ka vendosur nëpër funksione dhe Kosova është çliruar pikërisht që vendimet në jetën e lirë t'i marrë populli dhe vendimin e ka marrë populli ashtu si e ka marrë dhe le të vazhdojë populli me interesat e veta siç i ka. Unë nuk ndërhyj në këtë pjesë”.
“Kjo është për mua pjesë që është jashtë ë vëzhgimit dhe dhe analizës time, sepse nuk merrem me këto analizat e përditshme, ama unë po flas, po të jem unë ai vendimmarrësi, ajo gjykatë duhet të shkojë në gjyq”.