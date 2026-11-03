Lajmet e fundit
Rayan Ait-Nouri pritet të jetë një nga emrat për t’u përcjellë me vëmendje gjatë afatit kalimtar të janarit. Mbrojtësi i majtë algjerian është i hapur për t’u larguar nga Manchester City, ndërsa interesim konkret për shërbimet e tij ka shfaqur rivali lokal, Manchester United.
Sipas raportimit të “Sky Sport Deutschland”, United dëshiron ta transferojë 25-vjeçarin, ndërsa kushtet personale nuk përbëjnë problem për arritjen e një marrëveshjeje me futbollistin.
Megjithatë, pengesa kryesore mbetet marrëdhënia mes dy klubeve rivale të Manchesterit, pasi një transferim i drejtpërdrejtë nga City te United nuk pritet të jetë i lehtë. Ndërkohë, kampi i Ait-Nourit po shqyrton aktualisht tregun për të gjetur opsionet e mundshme për të ardhmen e tij.