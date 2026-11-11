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Juventusi po përgatit një lëvizje për merkaton e janarit dhe në krye të listës së dëshirave është Rayan Ait-Nouri i Manchester Cityt.
Sipas raportimeve të La Gazzetta dello Sport, mbrojtësi i majtë algjerian është objektivi kryesor i bardhezinjve për të përforcuar krahun e majtë të mbrojtjes. Ait-Nouri nuk po gjen hapësirat e dëshiruara në skuadrën e Enzo Marescas, me shumë pak minuta në dispozicion gjatë këtij sezoni.
Juventusi synon ta transferojë 25-vjeçarin në formë huazimi në afatin kalimtar të janarit, me mundësi blerjeje në fund të sezonit. Luciano Spalletti e sheh atë si një përforcim të rëndësishëm, i cili do t'i jepte më shumë alternativa në krahun e majtë dhe do t'i lejonte Andrea Cambiasos të kishte më shumë konkurrencë.
Megjithatë, realizimi i marrëveshjes mund të varet edhe nga largimi i Juan Cabalit. Në listën e alternativave të Juventusit për këtë pozitë janë edhe Nicolas Tagliafico dhe Maxi Araujo.