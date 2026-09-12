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Me fillim nga ora 14:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë do të mbahet “Marshi për Liri”.
Në “Speciale” të Klan Kosova, e ftuara Aida Dërguti, që ka qenë edhe ushtare e lirisë, nisi të fliste për rrugëtimin e çlirimit të Kosovës nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës.
Gjatë deklarimit të saj, ajo u pushtua nga emocionet duke i rrjedhur lotët.
“Sot kur po e shoh këtë grumbullim, fatmirësisht edhe moti është më i mirë, dhe ky marsh do të jetë një shëtitje e familjeve të cilët nuk duhet të përtojnë të dalin sot. Nëse gjatë luftës UÇK marshoi për çlirimin e vendit, dhe për lirinë e qytetarëve të saj, në borë e në shi, nën breshëri plumbash, ku secila pushkë e UÇK-së që ka krisë në Kosovë, ka qenë e bartur mbi supet e djemve dhe vajzave, mbi supet e njoma të tyre”, tha Dërguti, teksa u pushtua nga lotët.