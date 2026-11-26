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Nora ka folur për ish-partnerin e saj gjatë një bisede me Arlindën, duke zbuluar disa detaje nga lidhja e tyre, të cilën, sipas saj, e kishin mbajtur të fshehtë për nëntë muaj, në periudhën kur punonin bashkë.
Ajo ka pretenduar se ish-partneri kishte qenë i fiksuar pas saj, por se nuk kishte qenë i sinqertë në marrëdhëniet me femrat e tjera dhe i kishte tradhtuar ato.
“Ai u kanë obsessed pas meje. Me asnjë femër nuk ka qenë real, secilën femër e ka tradhtuar. Ne e kemi mbajtur lidhjen të fshehtë për nëntë muaj”, ka deklaruar Nora.
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