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Sipas Agon Ahmetit, nga organizata joqeveritare ETEA, nxënësit kosovarë janë viktimë e sistemit arsimor të ndërtuar që nga paslufta.
“Unë pajtoj që paslufta ka pasur probleme dhe prioritete tjera në krahasim me cilësinë, por nga viti 2015 kanë kaluar 10 vite, dhe nuk e kemi ndërmarrë asnjë hap serioz për të adresuar një prej problemeve më të mëdha shoqërore, që është degradimi ose kriza e thellë në sistemin arsimor të Kosovës, i dëshmuar me një studim që është jashtëzakonisht kredibil për sa i përket metodologjisë shkencore”, deklaroi Ahmeti.
Në “Edicionin Special” në Klan Kosova, për gjendjen në arsim, ai fajësoi të gjitha partitë politike, në veçanti ato që kanë qenë në pushtet nga viti 2015 e tutje.
“Këtu, natyrshëm unë konsideroj që të gjitha partitë politike, sidomos ato që e kanë pasur pushtetin nga viti 2015 e deri tani, kanë përgjegjësi goxha të madhe për këtë çështje. Natyrisht, 2015-ta, ato rezultate reflektojnë para pesë viteve, por gjithmonë po flasim për një situatë të evidentuar shkencërisht nga vitet 2015 e tutje”, deklaroi Agon Ahmeti.
Sipas tij, arsimi ka qenë një prej sektorëve që është shfrytëzuar shumë nga partitë politike, sidomos në punësimin e militantëve, njerëzve të afërt, nepotizmit e kështu me radhë.
Por, ai thotë se edhe nëse është kaluar kjo fazë, “jemi dëshmitarë të një situate ku prapë sektori i arsimit bëhet ai karremi i ballafaqimit të partive politike, sidomos ato që ndodhin mes nivelit lokal dhe qendror”.
Ahmeti thotë se interesat partiake duhet të lihen anash kur kemi të bëjmë me cilësinë e arsimit.
“Është jashtëzakonisht zhgënjyese se si nuk po përfundon kjo lojë, dhe të paktën për këtë sektor të mos i kalkulojmë rrethanat dhe interesat partiake, sepse në fund të fundit nuk mundemi me prit sektor të mirë shëndetësor, por as një mekanik e as një punëtor teknik, e lëre më punëtorë që kanë përgjegjësi të mëdha shoqërore, nëse nuk e kemi një sistemi arsimor, nuk po them top-perforumues, por të paktën të jemi afër atyre shteteve që e kanë nivelin mesatar”, u shpreh Ahmeti.