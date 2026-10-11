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Amir Ahmeti, ish-ambasador, është i mendimit se mund të ketë tërheqje të njohjeve të pavarësisë së Kosovës.
Në Info Magazine në Klan Kosova, ai përmendi rastin e Marokut me Saharën Perëndimor.
“Kur është larguar Spanja prej Marokut, ua ka lënë një problem me Saharën Perëndimore. Ajo e ka shpall pavarësinë dhe e kanë njohur 84 shtete. Sot 38 vende e kanë tërhequr njohjen, vetëm 46 e njohin. Ne jemi duke e rrezikuar atë që ka mundësi që fillojnë të flasin për një territor që nuk është i njohur ndërkombëtarisht dhe fillojnë të tërhiqen njohjet gradualisht. Ky është rreziku”.
“Nëse ne e humbim betejën e apelit [në Hagë], po e humbim shtetësinë e Kosovës”, u shpreh Ahmeti.