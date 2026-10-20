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Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka reaguar ndaj deklaratave të kryetares së Dhomave të Specializuara të Kosovës, Ekaterina Trendafilova, lidhur me atë që ajo i cilësoi si “dezinformata” për punën e kësaj gjykate.
Në reagimin e tij në rrjetin social X, Behrami ka kritikuar Trendafilovën, duke përmendur sistemin sovjetik dhe vështirësinë për të toleruar kritikat publike.
“Ah, çfarë ironie! Dikush i arsimuar në sistemin sovjetik, me gjithë theksin rus, duke u ligjëruar kosovarëve për sundimin e ligjit dhe vlerat demokratike, ndërkohë që, me sa duket, e ka mjaft të vështirë ta tolerojë kritikën publike. Zakonet e vjetra, fjalori i ri”, shkroi Behrami në X./Klankosova.tv
Ah, the irony! Someone educated in the Soviet system, complete with a Russian accent, lecturing Kosovars on the rule of law and democratic values, while apparently finding public criticism rather difficult to tolerate. Old habits, new vocabulary. https://t.co/Djtvwuo7wr— Artan Behrami (@artanbehrami) October 20, 2026