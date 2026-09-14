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Qeveria e re ‘Kurti 4’ u votua dje, por Agon Batusha i Vetëvendosjes vazhdoi me pozitën që mbante në mandatin e shkuar.
Deri të hënën, Batusha ishte zëvendësministër në detyrë, në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, ndërsa sot, një ditë pas betimit të kabinetit të ri qeveritar, ai u prezantua me të njëjtën pozitë.
Në aktivitetin “Week of Women”, ai foli në cilësinë e zëvendësministrit, ndonëse deri më tani nuk ka pasur njoftim zyrtar për ri-emërimin e tij në këtë pozitë. /Klankosova.tv