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Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) i është bashkuar fushatës globale “16 Ditë Aktivizëm kundër Dhunës me Bazë Gjinore”.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, AGK-ja ka bërë të ditur se ka ndryshuar fotografinë e profilit, duke e ringjyrosur logon e organizatës në portokalli, si simbol i kësaj fushate, transmeton Klankosova.tv.
Fushata zhvillohet nga 25 nëntori deri më 10 dhjetor dhe synon ndërgjegjësimin dhe mobilizimin e institucioneve dhe shoqërisë kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave.